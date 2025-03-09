Росія атакувала Одещину протирадіолокаційною ракетою — деталі удару

Росія атакувала Одещину ракетою Х-31П — що відомо
Ворог завдав чергового ракетного удару по південних регіонах України. Протирадіолокаційна ракета, запущена російським Су-30 по Одещині, втратила боєздатність над морем.
Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Південь".
Окупанти атакували Одещину
За інформацією військових, минулої доби, 8 березня, російський винищувач Су-30 атакував Одещину ракетою Х-31П. Вона втратила бойову спроможність ще над морем.
Атака на південь України
Окрім цього, ворог застосував балістичні ракети "Іскандер-М", які вдарили по території Миколаївської та Херсонської областей.
Українські сили оборони продовжують успішно протидіяти повітряним загрозам. Протягом минулої доби на південному напрямку було знищено:
- ударний дрон Shahed;
- два розвідувальні БпЛА Supercam;
- два ударні дрони "Ланцет".
Нагадаємо, Росія продовжує утримувати споряджені ракетоносії у Чорному та Середземному морях. Ми повідомляли, що у ніч проти 9 березня росіяни атакували Україну 119 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами.
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