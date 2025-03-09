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Росія атакувала Одещину ракетою Х-31П — що відомо

9 березня 2025 12:42
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія атакувала Одещину протирадіолокаційною ракетою — деталі удару
Літак Су-30 запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Ворог завдав чергового ракетного удару по південних регіонах України. Протирадіолокаційна ракета, запущена російським Су-30 по Одещині, втратила боєздатність над морем.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Південь".

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Допис військових. Фото: скриншот

Окупанти атакували Одещину

За інформацією військових, минулої доби, 8 березня, російський винищувач Су-30 атакував Одещину ракетою Х-31П. Вона втратила бойову спроможність ще над морем.

Атака на південь України

Окрім цього, ворог застосував балістичні ракети "Іскандер-М", які вдарили по території Миколаївської та Херсонської областей.

Українські сили оборони продовжують успішно протидіяти повітряним загрозам. Протягом минулої доби на південному напрямку було знищено:

  • ударний дрон Shahed;
  • два розвідувальні БпЛА Supercam;
  • два ударні дрони "Ланцет".
Росія атакувала Одещину ракетою Х-31П — що відомо - фото 2
Знищені повітряні цілі. Фото: ПК "Південь"

Нагадаємо, Росія продовжує утримувати споряджені ракетоносії у Чорному та Середземному морях. Ми повідомляли, що у ніч проти 9 березня росіяни атакували Україну 119 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами.

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