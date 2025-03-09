Россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой — детали удара

Россия атаковала Одесчину ракетой Х-31П — что известно
Враг нанес очередной ракетный удар по южным регионам Украины. Противорадиолокационная ракета, запущенная российским Су-30 по Одесской области, потеряла боеспособность над морем.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг".
Оккупанты атаковали Одесскую область
По информации военных, за прошедшие сутки, 8 марта, российский истребитель Су-30 атаковал Одесскую область ракетой Х-31П. Она потеряла боевую способность еще над морем.
Атака на юг Украины
Кроме этого, враг применил баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили по территории Николаевской и Херсонской областей.
Украинские силы обороны продолжают успешно противодействовать воздушным угрозам. За прошедшие сутки на южном направлении было уничтожено:
- ударный дрон Shahed;
- два разведывательных БпЛА Supercam;
- два ударных дрона "Ланцет".
Напомним, Россия продолжает удерживать снаряженные ракетоносители в Черном и Средиземном морях. Мы сообщали, что в ночь на 9 марта россияне атаковали Украину 119 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами.
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