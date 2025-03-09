Россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой — детали удара

Самолет Су-30 запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

Враг нанес очередной ракетный удар по южным регионам Украины. Противорадиолокационная ракета, запущенная российским Су-30 по Одесской области, потеряла боеспособность над морем.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг".

Читайте также:

Сообщение военных. Фото: скриншот

Оккупанты атаковали Одесскую область

По информации военных, за прошедшие сутки, 8 марта, российский истребитель Су-30 атаковал Одесскую область ракетой Х-31П. Она потеряла боевую способность еще над морем.

Атака на юг Украины

Кроме этого, враг применил баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили по территории Николаевской и Херсонской областей.

Украинские силы обороны продолжают успешно противодействовать воздушным угрозам. За прошедшие сутки на южном направлении было уничтожено:

ударный дрон Shahed;

два разведывательных БпЛА Supercam;

два ударных дрона "Ланцет".

Уничтожены воздушные цели. Фото: ПК "Юг"

Напомним, Россия продолжает удерживать снаряженные ракетоносители в Черном и Средиземном морях. Мы сообщали, что в ночь на 9 марта россияне атаковали Украину 119 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами.