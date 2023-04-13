Росія є загрозою для всіх причорноморських країн, — Аліна Фролова

Аліна Фролова розповіла про Чорноморську безпекову конференцію. Фото: Медіацентр Україна — Укрінформ

Ситуація в Чорному морі є складною, оскільки Росія є явною загрозою для всіх країн регіону. Україна має співпрацювати з Туреччиною та іншими країнами, такими як Румунія, Болгарія, Грузія, для формування спільних цілей та забезпечення більш жорсткої позиції щодо Росії.

Про це під час брифінгу зазначила заступниця міністра оборони України (2019-2020) Аліна Фролова.

Читайте також:

"Ситуація складна, бо в Чорному морі ми маємо винятково дві великі потуги — Росія і Туреччина. Росія є явною загрозою для всіх чорноморських країн, тому ми можемо розглядати її як ворожу потугу. На жаль, решта чорноморських країн, крім Туреччини, не мають достатніх потужностей для стримання Росії", — зазначила Аліна Фролова.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що Україна розраховує на підтримку партнерів з НАТО в питанні забезпечення оборонної спроможності та захисту військово-морських сил. Вона відзначила, що країни НАТО, такі як Румунія, Болгарія та Туреччина, можуть підсилити свою оборонну спроможність та допомогти українській армії.

"Також ми вбачаємо, що ми можемо формувати додаткові місії, до яких будуть долучатися додаткові гравці. Наприклад, Норвегія, Швеція, Данія, Балтійські країни, які розуміють загрозу, яка виходить від Росії, які можуть надавати свої спроможності флотів, своєї спроможності по ситуаційній обізнаності і таким чином підсилювати активність морських чорноморських держав", — додала Аліна Фролова.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що знаходиться в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.