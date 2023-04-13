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Россия является угрозой для всех причерноморских стран, — Алина Фролова

13 апреля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Россия является угрозой для всех причерноморских стран, — Алина Фролова
Алина Фролова рассказала о Черноморской конференции безопасности. Фото: Медиацентр Украина — Укринформ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуация в Черном море сложная, поскольку Россия является явной угрозой для всех стран региона. Украина должна сотрудничать с Турцией и другими странами, такими как Румыния, Болгария, Грузия, для формирования общих целей и обеспечения более жесткой позиции по отношению к России.

Об этом на брифинге отметила заместитель министра обороны Украины (2019-2020) Алина Фролова.

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"Ситуация сложная, потому что в Черном море мы имеем исключительно две большие потуги — Россия и Турция. Россия является явной угрозой для всех черноморских стран, поэтому мы можем рассматривать ее как враждебную мощь. К сожалению, остальные черноморские страны, кроме Турции, не имеют достаточных мощностей для удержания России", — отметила Алина Фролова.

Заместитель министра обороны также отметила, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров из НАТО в вопросе обеспечения оборонной способности и защиты военно-морских сил. Она отметила, что страны НАТО, такие, как Румыния, Болгария и Турция могут усилить свою оборонную способность и помочь украинской армии.

"Также мы видим, что мы можем формировать дополнительные миссии, к которым будут приобщаться дополнительные игроки. Например, Норвегия, Швеция, Дания, Балтийские страны, которые понимают исходящую от России угрозу, которые могут предоставлять свои способности флотов, своей способности по ситуационной осведомленности и таким образом усиливать активность морских черноморских государств", — добавила Алина Фролова.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

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