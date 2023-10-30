Росія, ймовірно, вдарила по Одесі балістикою, — Ігнат
Сьогодні, 30 жовтня, в Одесі місцеві мешканці могли чути звуки вибухів. Ймовірно, ворог вдарив по місту балістикою.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Вибух в Одесі 30 жовтня
За словами Ігната, якщо балістична ракета запущена з території Криму, вона летить доволі таки короткий час.
"Від старту до "прильоту" лічені хвилини. Треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика — це швидко. Власне таке щойно і відбулося, якщо там вже повідомили про те, що були вибухи, будемо чекати повідомлення місцевої влади про те, який тип озброєння був застосований", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що з балістичних ракет в росіян в основному є Іскандер-М. Їх запускають з наземних установок.
Нагадаємо, що вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Читайте Новини.LIVE!