Росія, ймовірно, вдарила по Одесі балістикою, — Ігнат

Російська ракета "Іскандер". Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 жовтня, в Одесі місцеві мешканці могли чути звуки вибухів. Ймовірно, ворог вдарив по місту балістикою.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, якщо балістична ракета запущена з території Криму, вона летить доволі таки короткий час.

"Від старту до "прильоту" лічені хвилини. Треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика — це швидко. Власне таке щойно і відбулося, якщо там вже повідомили про те, що були вибухи, будемо чекати повідомлення місцевої влади про те, який тип озброєння був застосований", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що з балістичних ракет в росіян в основному є Іскандер-М. Їх запускають з наземних установок.

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.