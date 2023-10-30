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Росія, ймовірно, вдарила по Одесі балістикою, — Ігнат

30 жовтня 2023 09:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія, ймовірно, вдарила по Одесі балістикою, — Ігнат
Російська ракета "Іскандер". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні, 30 жовтня, в Одесі місцеві мешканці могли чути звуки вибухів. Ймовірно, ворог вдарив по місту балістикою.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, якщо балістична ракета запущена з території Криму, вона летить доволі таки короткий час.

"Від старту до "прильоту" лічені хвилини. Треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика — це швидко. Власне таке щойно і відбулося, якщо там вже повідомили про те,  що були вибухи, будемо чекати повідомлення місцевої влади про те, який тип озброєння був застосований", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що з балістичних ракет в росіян в основному є Іскандер-М. Їх запускають з наземних установок. 

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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