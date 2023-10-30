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Россия, вероятно, ударила по Одессе баллистикой, —Игнат

30 октября 2023 09:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия, вероятно, ударила по Одессе баллистикой, —Игнат
Российская ракета "Искандер". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 30 октября, в Одессе местные жители могли слышать звуки взрывов. Вероятно, враг ударил по городу баллистику. 

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, если баллистическая ракета запущена с территории Крыма, она летит довольно короткое время.

"От старта до "прилета" считанные минуты. Надо это понимать и нужно немедленно реагировать, потому что баллистика - это быстро. Собственно такое только что и произошло, если там уже сообщили о том, что были взрывы, будем ждать сообщения местных властей о том, какой тип вооружения был применен" , — сказал Игнат.

Он отметил, что из баллистических ракет у россиян в основном есть Искандер-М. Их запускают из наземных установок.

Напомним, ночью 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

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