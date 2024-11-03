Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія має понад півсотні ракет "Калібр" у Чорному морі arrow

Росія має понад півсотні ракет "Калібр" у Чорному морі

3 листопада 2024 10:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Можуть запустити півсотні ракети — скільки ракетоносіїв у РФ
Вихід ракети з підводного корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Чорноморському флоті РФ залишаються 8 носіїв крилатих ракет "Калібр", які можуть використовуватись для ударів. З усього арсеналу лише частина наразі здатна до активних дій.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Ракетоносії у Чорному морі

За його словами у складі Чорноморського флоту Російської Федерації  — п’ять надводних кораблів і три підводні човни, з яких тільки один залишається на бойовому чергуванні у Чорному морі.

"Частина цих суден, зокрема підводний човен, наразі виконує інші завдання — охорону базового пункту", — пояснив військовий.

Малоефективні "Калібри"

Він також додав, що лише деякі з цих носіїв готові до використання у ракетних атаках. За його словами, п’ять ракетоносіїв мають по вісім пускових, а три — по чотири, що сумарно становить 52 ракети. І хоча запуск кожної ракети "Калібр" становить реальну загрозу, на практиці їхня ефективність залишається низькою.

"Вони небезпечні, але загалом мають низьку точність і результативність. Чотири ракети, як правило, не досягають бажаного ефекту", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, наразі у Чорному морі перебуває російський корабель-носій ракет "Калібр". Ще один ракетоносій помічений у Середземному морі. Також ми писали, що уночі окупанти атакували Україну 96 ударними дронами та ракетою.

Одеса Одеська ОДА ракетний удар Одеська область Чорне море Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 У Нацполіції показали наслідки атаки РФ на Київську область

10:52 Росія має понад півсотні ракет "Калібр" у Чорному морі

10:43 Вночі у Росії лунали вибухи — місцеві заявили про атаку БпЛА

10:20 Дунайські порти під загрозою — експорт може переміститися до ЄС

10:15 Українка Кіченок з поразки стартувала на Підсумковому турнірі WTA

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

10:13 Другий тур виборів у Молдові — хто набрав більше голосів

09:51 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

09:47 В Чорному морі знову чергують російські ракетоносії

09:31 Гарріс випередила Трампа в одному зі штатів США

09:19 Коли краще виїжджати за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

11:11 У Нацполіції показали наслідки атаки РФ на Київську область

10:52 Росія має понад півсотні ракет "Калібр" у Чорному морі

10:43 Вночі у Росії лунали вибухи — місцеві заявили про атаку БпЛА

10:20 Дунайські порти під загрозою — експорт може переміститися до ЄС

10:15 Українка Кіченок з поразки стартувала на Підсумковому турнірі WTA

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

10:13 Другий тур виборів у Молдові — хто набрав більше голосів

09:51 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

09:47 В Чорному морі знову чергують російські ракетоносії

09:31 Гарріс випередила Трампа в одному зі штатів США

09:19 Коли краще виїжджати за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі