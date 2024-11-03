Можуть запустити півсотні ракети — скільки ракетоносіїв у РФ

Вихід ракети з підводного корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

На Чорноморському флоті РФ залишаються 8 носіїв крилатих ракет "Калібр", які можуть використовуватись для ударів. З усього арсеналу лише частина наразі здатна до активних дій.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Ракетоносії у Чорному морі

За його словами у складі Чорноморського флоту Російської Федерації — п’ять надводних кораблів і три підводні човни, з яких тільки один залишається на бойовому чергуванні у Чорному морі.

"Частина цих суден, зокрема підводний човен, наразі виконує інші завдання — охорону базового пункту", — пояснив військовий.

Малоефективні "Калібри"

Він також додав, що лише деякі з цих носіїв готові до використання у ракетних атаках. За його словами, п’ять ракетоносіїв мають по вісім пускових, а три — по чотири, що сумарно становить 52 ракети. І хоча запуск кожної ракети "Калібр" становить реальну загрозу, на практиці їхня ефективність залишається низькою.

"Вони небезпечні, але загалом мають низьку точність і результативність. Чотири ракети, як правило, не досягають бажаного ефекту", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, наразі у Чорному морі перебуває російський корабель-носій ракет "Калібр". Ще один ракетоносій помічений у Середземному морі. Також ми писали, що уночі окупанти атакували Україну 96 ударними дронами та ракетою.