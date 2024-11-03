Могут запустить полсотни ракет — сколько ракетоносителей в РФ

Выход ракеты из подводного корабля. Фото иллюстративное: росСМИ

На Черноморском флоте РФ остаются 8 носителей крылатых ракет "Калибр", которые могут использоваться для ударов. Из всего арсенала лишь часть способна к активным действиям.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Ракетоносители в Черном море

По его словам, в составе Черноморского флота Российской Федерации — пять надводных кораблей и три подводные лодки, из которых только одна остается на боевом дежурстве в Черном море.

"Часть этих судов, в частности подлодка, выполняет другие задачи — охрану базового пункта", — пояснил военный.

Малоэффективные "Калибры"

Он также добавил, что лишь некоторые из этих носителей готовы использовать в ракетных атаках. По его словам, пять ракетоносителей имеют по восемь пусковых, а три по четыре, что суммарно составляет 52 ракеты. И хотя запуск каждой ракеты "Калибр" представляет реальную угрозу, на практике их эффективность остается низкой.

"Они опасны, но в целом обладают низкой точностью и результативностью. Четыре ракеты, как правило, не достигают желаемого эффекта", — сказал Плетенчук.

Напомним, в настоящее время в Черном море находится российский корабль-носитель ракет "Калибр". Еще один ракетоноситель замечен в Средиземном море. Также мы писали, что ночью оккупанты атаковали Украину 96 ударными дронами и ракетой.