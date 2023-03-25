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росія може готувати "жест доброї волі" на Херсонщині, — Гуменюк

25 березня 2023 11:11
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ЗСУ витискають окупантів з Херсонської області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуація на Херсонщині змінюється досить динамічно. ЗСУ зачищає смугу бойових дій  у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю. Наразі є всі признаки того, що рф може готувати черговий "жест доброї волі". 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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""Добру волю" ми з них витискаємо, як правило, своїми бойовими діями. Ознаки є, вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної знають "народну прикмету" — коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно, – це як правило підготовка до тих самих "жестів", не завжди пристойних, але все ж таки нас влаштовує, якщо вони самі спакуються та поїдуть", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що дії військових рф спровоковані роботою ЗСУ та інтенсивністю ведення бойових дій. 23 березня з’явилась інформація про те, що війська рф виходять з Нової Каховки, втім це була масована ротація. 

"Вийшли одні підрозділи рф, а зайшли інші. Така робота проводиться часто в тих населених пунктах, які безпосередньо прилягають до урізу води лівого берега. Ці місця використовуються ворогом для відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з більш гарячих точок", — пояснила Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, стратегія російських окупантів щодо "виведення" своїх військ із Нової Каховки має багато цілей, включаючи психологічний вплив на місцеве населення та українських військових. Збройні сили рф, які захопили територію на лівому березі Дніпра у Херсонській області, активно вдаються до грабежів. Крім того, відбувається вплив на окупаційні війська з боку їхніх власних силових структур, які постійно шукають дезертирів або інших військових, які не готові до бойових дій.

Також ми писали, що окупанти продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях України. В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни шукають громадян з проукраїнською позицією.

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