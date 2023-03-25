Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области — Гуменюк arrow

россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области — Гуменюк

25 марта 2023 11:11
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВСУ вытесняют окупантов из Херсонской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуация в Херсонской области меняется достаточно динамично. ВСУ зачищает полосу боевых действий в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью. Сейчас есть все признаки того, что россия может готовить очередной "жест доброй воли".

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Признаки есть уже даже жители Херсонской области как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" - когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародерене и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество — это как правило подготовка к тем же "жестам", не всегда приличным, но все же нас устраивает, если они сами соберутся и уедут", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что действия военных рф спровоцированы работой ВСУ и интенсивностью ведения боевых действий. 23 марта появилась информация, что войска россии выходят из Новой Каховки, впрочем, это была массированная ротация.

"Вышли одни подразделения россии, а зашли другие. Такая работа проводится часто в тех населенных пунктах, которые непосредственно прилегают к урезу воды левого берега. Эти места используются врагом для восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются с более горячих точек", — объяснила Наталья Гуменюк.

Напомним, стратегия российских оккупантов по "выведению" своих войск из Новой Каховки имеет много целей, включая психологическое влияние на местное население и украинских военных. Вооруженные силы россии, захватившие территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно прибегают к грабежам. Кроме того, происходит влияние на оккупационные войска со стороны их собственных силовых структур, постоянно ищущих дезертиров или других военных, не готовых к боевым действиям.

Также мы писали, что оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне ищут граждан с проукраинской позицией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:56 ПФУ рассказал о нюансах финансирования пенсий в марте

10:53 Офис Генпрокурора назвал количество пострадавших детей во время войны в Украине

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

10:29В Генеральном штабе рассказали, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки

10:21 Правительство уволило "негласного руководителя" таможни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

09:51 Центробанк ЕС призывает Raiffeisen покинуть россию, — Reuters

09:50 Михайлюк наконец-то на высоте в НБА: украинец побил свой рекорд сезона

09:45 Стало известно, где и когда в Украине отключат отопление

09:23Оккупанты обстреляли Херсонскую область "Градами": какие жертвы

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з відео

07:10 Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

Новина з відео

06:05 Благовещение 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

23:46В Киевской области задержали женщину, которая отравила насмерть бывшего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:46 В Киевском зоопарке выпустили на воду семью пеликанов

Новина з відео

21:06 Зеленский отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки показали лучшие результаты

Новина з відео

20:32Кличко поехал на восток и передал помощь украинским военным

Новина з відео

19:35 Назад или вперед? Когда и как украинцы будут переходить на летнее время

Новина з відео

19:30 Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя, — Кубраков

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Актуальное по теме

None 25 Март 11:12

ПФУ рассказал о нюансах финансирования пенсий в марте

None 25 Март 10:51

Офис Генпрокурора назвал количество пострадавших детей во время войны в Украине

None 25 Март 11:04

Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

None 25 Март 10:46

В Генеральном штабе рассказали, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB