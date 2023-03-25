россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области — Гуменюк

ВСУ вытесняют окупантов из Херсонской области

Ситуация в Херсонской области меняется достаточно динамично. ВСУ зачищает полосу боевых действий в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью. Сейчас есть все признаки того, что россия может готовить очередной "жест доброй воли".

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Признаки есть уже даже жители Херсонской области как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" - когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародерене и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество — это как правило подготовка к тем же "жестам", не всегда приличным, но все же нас устраивает, если они сами соберутся и уедут", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что действия военных рф спровоцированы работой ВСУ и интенсивностью ведения боевых действий. 23 марта появилась информация, что войска россии выходят из Новой Каховки, впрочем, это была массированная ротация.

"Вышли одни подразделения россии, а зашли другие. Такая работа проводится часто в тех населенных пунктах, которые непосредственно прилегают к урезу воды левого берега. Эти места используются врагом для восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются с более горячих точек", — объяснила Наталья Гуменюк.

Напомним, стратегия российских оккупантов по "выведению" своих войск из Новой Каховки имеет много целей, включая психологическое влияние на местное население и украинских военных. Вооруженные силы россии, захватившие территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно прибегают к грабежам. Кроме того, происходит влияние на оккупационные войска со стороны их собственных силовых структур, постоянно ищущих дезертиров или других военных, не готовых к боевым действиям.

Также мы писали, что оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне ищут граждан с проукраинской позицией.