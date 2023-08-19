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Росія продовжує маневрувати у Чорному морі: скільки кораблів на чергуванні

19 серпня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія продовжує маневрувати у Чорному морі
Російський флот у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни збільшили кількість своїх кораблів у Чорному морі, проте ракетоносії залишилися у пунктах базування. Це може бути пов'язано із загрозою атаки на флот РФ українських надводних дронів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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За інформацією військових, зараз росіяни можуть економити ракетний арсенал для нових масованих обстрілів, тому ракетоносії поповнюють боєкомплекти у бухтах тимчасово окупованого Криму. Наразі у Чорному морі є шість великих кораблів РФ.

Ситуація в інших морях

  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 — носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет.
На зображенні може бути: текст
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗС

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити. 

Також ми писали, що російський флот у Чорному та Азовському морях готують протидіяти морським дронам. До того ж у Криму ворог також намагається покращити оборону. 

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