Росія продовжує маневрувати у Чорному морі

Російський флот у Чорному морі. Фото: росЗМІ

Росіяни збільшили кількість своїх кораблів у Чорному морі, проте ракетоносії залишилися у пунктах базування. Це може бути пов'язано із загрозою атаки на флот РФ українських надводних дронів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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За інформацією військових, зараз росіяни можуть економити ракетний арсенал для нових масованих обстрілів, тому ракетоносії поповнюють боєкомплекти у бухтах тимчасово окупованого Криму. Наразі у Чорному морі є шість великих кораблів РФ.

Ситуація в інших морях

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 — носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗС

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

Також ми писали, що російський флот у Чорному та Азовському морях готують протидіяти морським дронам. До того ж у Криму ворог також намагається покращити оборону.