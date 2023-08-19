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Россия продолжает маневрировать в Черном море: сколько кораблей на дежурстве

19 августа 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия продолжает маневрировать в Черном море
Российский флот в Черном море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне увеличили количество своих кораблей в Черном море, однако ракетоносители остались в пунктах базирования. Это может быть связано с угрозой атаки на флот РФ украинских надводных дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По информации военных, сейчас россияне могут экономить ракетный арсенал для новых массированных обстрелов, поэтому ракетоносители пополняют боекомплекты в бухтах временно оккупированного Крыма. В настоящее время в Черном море есть шесть больших кораблей РФ.

Ситуация в других морях

  • в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 — носители крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет.
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Количество кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВС

Напомним, ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. Оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

Также мы писали, что российский флот в Черном и Азовском морях готовят противодействовать морским дронам. К тому же, в Крыму враг также пытается улучшить оборону.

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