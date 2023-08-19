Россия продолжает маневрировать в Черном море: сколько кораблей на дежурстве
Россияне увеличили количество своих кораблей в Черном море, однако ракетоносители остались в пунктах базирования. Это может быть связано с угрозой атаки на флот РФ украинских надводных дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
По информации военных, сейчас россияне могут экономить ракетный арсенал для новых массированных обстрелов, поэтому ракетоносители пополняют боекомплекты в бухтах временно оккупированного Крыма. В настоящее время в Черном море есть шесть больших кораблей РФ.
Ситуация в других морях
- в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 — носители крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет.
Напомним, ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. Оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.
Также мы писали, что российский флот в Черном и Азовском морях готовят противодействовать морским дронам. К тому же, в Крыму враг также пытается улучшить оборону.