Россия продолжает маневрировать в Черном море

Российский флот в Черном море. Фото: росСМИ

Россияне увеличили количество своих кораблей в Черном море, однако ракетоносители остались в пунктах базирования. Это может быть связано с угрозой атаки на флот РФ украинских надводных дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По информации военных, сейчас россияне могут экономить ракетный арсенал для новых массированных обстрелов, поэтому ракетоносители пополняют боекомплекты в бухтах временно оккупированного Крыма. В настоящее время в Черном море есть шесть больших кораблей РФ.

Ситуация в других морях

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 — носители крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет.

Количество кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВС

Напомним, ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. Оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

Также мы писали, что российский флот в Черном и Азовском морях готовят противодействовать морским дронам. К тому же, в Крыму враг также пытается улучшить оборону.