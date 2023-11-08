Росія вдарила ракетою по судну під прапором Ліберії, є загиблий і поранені

Наслідки ракетного удару судном під прапором Ліберії. Фото: Сили оборони півдня

Увечері, 8 листопада, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що плаває під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли той заходив у порт на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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"Ворог продовжує свої напади на мирне судноплавство, цього разу випустивши ракету типу Х-31П з борту тактичного літака, що діє в акваторії Чорного моря, метою якої стало цивільне судно, яке перебуває в процесі входу в порт", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в результаті ракетного удару, троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати. Крім того, лоцман судна помер, і ще одного співробітника портових служб поранено.

Наслідки обстрілу корабля біля Одеси. Фото:

Сили оборони півдня

Наслідки обстрілу корабля біля Одеси. Фото:

Сили оборони півдня

Наслідки обстрілу корабля біля Одеси. Фото:

Сили оборони півдня

Нагадаємо, що на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників у той час, коли вони ліквідували пожежу від попередніх вибухів.

Крім того, в ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкодження отримала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО.