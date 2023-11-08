Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія вдарила ракетою по судну під прапором Ліберії, є загиблий і поранені arrow

Росія вдарила ракетою по судну під прапором Ліберії, є загиблий і поранені

8 листопада 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія вдарила ракетою по судну під прапором Ліберії, є загиблий і поранені
Наслідки ракетного удару судном під прапором Ліберії. Фото: Сили оборони півдня
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Увечері, 8 листопада, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що плаває під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли той заходив у порт на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Читайте також:

"Ворог продовжує свої напади на мирне судноплавство, цього разу випустивши ракету типу Х-31П з борту тактичного літака, що діє в акваторії Чорного моря, метою якої стало цивільне судно, яке перебуває в процесі входу в порт", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в результаті ракетного удару, троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати. Крім того, лоцман судна помер, і ще одного співробітника портових служб поранено.

Наслідки ракетного удару по судну під прапором Ліберії
Наслідки обстрілу корабля біля Одеси. Фото:
Сили оборони півдня
Наслідки ракетного удару по судну під прапором Ліберії
Наслідки обстрілу корабля біля Одеси. Фото:
Сили оборони півдня
Наслідки ракетного удару по судну під прапором Ліберії
Наслідки обстрілу корабля біля Одеси. Фото:
Сили оборони півдня

Нагадаємо, що на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників у той час, коли вони ліквідували пожежу від попередніх вибухів.

Крім того, в ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкодження отримала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі