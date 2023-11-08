Россия ударила ракетой по судну под флагом Либерии, есть погибший и раненые

Последствия ракетного удара по судну под флагом Либерии. Фото: Силы обороны юга

Вечером, 8 ноября российские войска выпустили ракету, которая поразила верхнюю часть коммерческого морского судна, плавающего под либерийским флагом. Ракета ударила по судну, когда тот заходил в порт в Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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"Враг продолжает свои нападения на мирное судоходство, на этот раз выпустив ракету типа Х-31П с борта тактического самолета, действующего в акватории Черного моря, целью которой стало гражданское судно, находящееся в процессе входа в порт", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате ракетного удара, трое филиппинских моряков, состоявшие в экипаже судна, получили травмы, и одного из них пришлось госпитализировать. Кроме того, лоцман судна скончался, и еще один сотрудник портовых служб оказался ранен.

Последствия обстрела корабля возле Одессы. Фото:

Силы обороны юга

Последствия обстрела корабля возле Одессы. Фото:

Силы обороны юга

Последствия обстрела корабля возле Одессы. Фото:

Силы обороны юга

Напомним, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.

Кроме того, в ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО.