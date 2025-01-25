Ракетоносії РФ у Чорному та Середземному морях

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни після декількох днів відносного затишшя сьогодні збільшили кількість бойових кораблів у Чорному морі. Так, станом на ранок 25 січня в акваторії зафіксовано два ракетоносії.

Про це у суботу, 25 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

В акваторії Чорного моря перебувають два ворожі кораблі, один із яких оснащений чотирма ракетами "Калібр". У Середземному морі зафіксовано шість російських кораблів, два з яких мають на борту до 22 крилатих ракет. В Азовському морі активності кораблів РФ не спостерігається.

Рух Керченською протокою

Росія продовжує активно використовувати Керченську протоку для транспортування. За добу нею пройшли 24 судна: 12 до Чорного моря, з яких 6 прямували в напрямку Босфору, та 12 до Азовського моря.

Водночас як наголошують у ВМС ЗСУ, РФ порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS, 1974 р.), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Ці дії створюють загрозу для цивільного судноплавства та посилюють напруженість у регіоні.

Нагадаємо, Військово-Морські Сили України знищили російську ракету над Чорним морем. Також ми писали, хто з українців отримає відстрочку у лютому 2025.