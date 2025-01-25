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Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

25 января 2025 10:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ракетоносители РФ в Черном и Средиземном морях
Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Россияне после нескольких дней относительного затишья сегодня увеличили количество боевых кораблей в Черном море. Так, по состоянию на утро 25 января в акватории зафиксировано два ракетоносителя.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

В акватории Черного моря находятся два вражеских корабля, один из которых оснащен четырьмя ракетами "Калибр". В Средиземном море зафиксировано шесть российских кораблей, два из которых имеют на борту до 22 крылатых ракет. В Азовском море активности кораблей РФ не наблюдается.

Движение по Керченскому проливу

Россия продолжает активно использовать Керченский пролив для транспортировки. За сутки по нему прошли 24 судна: 12 в Черное море, из которых 6 направлялись в направлении Босфора, и 12 в Азовское море.

В то же время как отмечают в ВМС ВСУ, РФ нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS, 1974 г.), выключая системы автоматической идентификации на своих судах. Эти действия создают угрозу для гражданского судоходства и усиливают напряженность в регионе.

Напомним, Военно-Морские Силы Украины сбили российскую ракету над Черным морем. Также мы писали, кто из украинцев получит отсрочку в феврале 2025 г.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы калибры ракетоноситель

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