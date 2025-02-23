Кораблі РФ у Чорному морі: загроза удару

Підводний човен РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 23 лютого активність російського флоту у Чорному, Азовському та Середземному морях залишається високою. На бойовому чергуванні перебувають споряджені ракетоносії, здатні здійснити масовий ракетний удар по Україні.

Про це у неділю, 23 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на рейді

У Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр". Його залпова потужність може досягати чотирьох ракет, що створює постійну загрозу ударів по території України.

В Азовському морі наразі російських кораблів немає. У Середземному морі зафіксовано чотири ворожі судна, з яких три є ракетоносіями. Загальний залп цих кораблів може сягати 26 ракет.

Рух морем не зупинився

За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря не заходило жодне судно, тоді як до Азовського моря пройшли вісім суден, три з яких рухалися з Босфору.

Військові наголошують, що Росія продовжує грубо порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це ускладнює моніторинг їхньої діяльності та становить загрозу для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, росіяни вночі знову запустили на Одещину дрони, внаслідок атаки постраждали люди. Також ми писали, що російські окупанти у ніч проти 23 лютого запустили рекордну кількість безпілотників по Україні — 267.