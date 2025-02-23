Корабли РФ в Черном море: угроза удара

Подводная лодка РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 23 февраля активность российского флота в Черном, Азовском и Средиземном морях остается высокой. На боевом дежурстве находятся снаряженные ракетоносители, способные осуществить массовый ракетный удар по Украине.

Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на рейде

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Его залповая мощность может достигать четырех ракет, что создает постоянную угрозу ударов по территории Украины.

В Азовском море пока российских кораблей нет. В Средиземном море зафиксировано четыре вражеских судна, из которых три являются ракетоносителями. Общий залп этих кораблей может достигать 26 ракет.

Движение по морю не остановилось

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море не заходило ни одно судно, тогда как в Азовское море прошли восемь судов, три из которых двигались из Босфора.

Военные отмечают, что Россия продолжает грубо нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях. Это затрудняет мониторинг их деятельности и представляет угрозу для гражданского судоходства.

Напомним, россияне ночью снова запустили в Одесскую область дроны, в результате атаки пострадали люди. Также мы писали, что российские оккупанты в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников по Украине — 267.