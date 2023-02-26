Росія не вивела у Чорне море ракетоносії: чого чекати від ворога

Ворог використовує тактику вимотування сил

Ворог вивів з Чорного фрегат із "Калібрами", який напередодні створював загрозу обстрілу вісьмома крилатими ракетами. Такі "ігри" росіян розцінюються, як відвернення уваги.

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Загроза з моря

"Російські кораблі все більше утискаються до східного узбережжя Криму, відсовуються все далі від підконтрольного Україні берега.Тому що розуміють, що далекобійна зброя все ближче. Тримаючись на такій відстані вони час від часу виводять свої ракетоносії. Якщо напередодні під час повітряних тривог фігурував ракетоносій (фрегат), то надвечір його завели. Наразі є сім одиниць кораблів на чергуванні, без ракетоносіїв", — зазначила речниця.

Наталя Гуменюк звертає увагу таке, що останнім часом все частіше фіксують зльоти безпілотників та авіації. Це черговий маневр ворога, який нагнітав загрозу обстрілу з різних напрямків України на річницю повномасштабного вторгнення.Проте ризик ураження наших об’єктів зберігається завжди. За словами речниці ОК "Південь" поки ворог діє обережно.

"Річ у тому, що вони відстежували нашу підготовку протидії. Окрім того, вони здійснюють тиск на психіку населення. Ми досі регулярно виявляємо агентів "руського миру" в різних областях в тому числі і на півдні", — додала Гуменюк.

Ситуація в Криму та Придністров'ї

Україна активно готується до звільнення своїх територій, що також помітили росіяни і вже укріплюються в Криму. На півострові вже помітили збільшення військової присутності.

"Навезли масовки, для будівництва фортифікаційних споруд, прибули строковики додаткового посилення. Вони ненавчені тримати зброю, але риють окопи", — сказала Наталя Гуменюк.

Щодо Придністров'я, то росія намагається підірвати настрої південного регіону, що межує вздовж ПМР, однак серйозних загроз або підсилення військ сепаратистів неможливе.

"Кордони України там щільно украплені. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Перебування в Придністров’ї воєнного контингенту ми передбачали. Підсилення чекати їм нема звідки", — сказала Наталя Гуменюк.

Речниця вкотре наголосила, що ворогу достатньо кілька годин, щоб вивести у море бойові кораблі та завдавати удар. Тож будьте уважні до сигналів повітряної тривоги.