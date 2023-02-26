Россия не вывела в Черное море ракетоносители: чего ждать от врага

Враг использует тактику изматывания сил

Враг вывел из Черного моря фрегат с "Калибрами", который накануне создавал угрозу обстрела восемью крылатыми ракетами. Такие "игры" россиян расцениваются как отвлечение внимания.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Угроза с моря

"Русские корабли все больше прижимаются к восточному побережью Крыма, отодвигаются все дальше от подконтрольного Украине берега. Потому что понимают, что дальнобойное оружие все ближе. Держась на таком расстоянии они время от времени выводят свои ракетоносители. Если накануне во время воздушных тревог фигурировал ракетоноситель (фрегат), то к вечеру его завели. Сейчас есть семь единиц кораблей на дежурстве, без ракетоносителей", — отметила спикер.

Наталья Гуменюк обращает внимание на то, что в последнее время все чаще фиксируют взлеты беспилотников и авиации. Это очередной манёвр врага, нагнетавший угрозу обстрела с разных направлений Украины на годовщину полномасштабного вторжения. Однако риск поражения наших объектов сохраняется всегда. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" пока враг действует осторожно.

"Дело в том, что они отслеживали нашу подготовку противодействия. Кроме того, они оказывают давление на психику населения. Мы до сих пор регулярно обнаруживаем агентов "русского мира" в разных областях, в том числе и на юге", — добавила Гуменюк.

Ситуация в Крыму и Приднестровье

Украина активно готовится к освобождению своих территорий, которые также заметили россияне и уже укрепляются в Крыму. На полуострове уже заметили увеличение военного присутствия.

"Навезли массовки для строительства фортификационных сооружений, прибыли срочники дополнительного усиления. Они необучены держать оружие, но роют окопы", — сказала Наталья Гуменюк.

Что касается Приднестровья, то Россия пытается подорвать настроения южного региона, граничащего вдоль ПМР, однако серьезных угроз или усиления войск сепаратистов невозможно.

"Границы Украины там плотно укреплены. Это было еще до полномасштабного вторжения. Пребывание в Приднестровье военного контингента мы предполагали. Усиления ждать им неоткуда", — сказала Наталья Гуменюк.

Спикер в очередной раз подчеркнула, что врагу достаточно несколько часов, чтобы вывести в море боевые корабли и наносить удар. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги.