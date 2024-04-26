Росія вивела у Чорне море споряджені ракетоносії — скільки "Калібрів" загрожує

Росія вивела у Чорне море ракетоносії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія вивела субмарини на чергування в акваторію Чорного моря. Два підводні човни мають на спорядженні крилаті ракети типу "Калібр", тож загроза обстрілів наразі віисока.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Скільки мають "Калібрів"

Наразі в акваторії чорного моря спостерігається два підподні ракетоносія ЧМФ РФ. Вони мають на спорядженні до 8 крилатих ракет "Калібр".

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Нагадаємо, що в Азовському морі станом на сьогодні ворожих кораблів не було помічено. Проте окупанти досі присутні в акваторії Середземного моря — носій крилатих ракет оснащений 16 "Калібрами".

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