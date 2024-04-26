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Росія вивела у Чорне море споряджені ракетоносії — скільки "Калібрів" загрожує

26 квітня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія вивела у Чорне море споряджені ракетоносії — скільки "Калібрів" загрожує
Росія вивела у Чорне море ракетоносії. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росія вивела субмарини на чергування в акваторію Чорного моря. Два підводні човни мають на спорядженні крилаті ракети типу "Калібр", тож загроза обстрілів наразі віисока. 

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Скільки мають "Калібрів"

Наразі в акваторії чорного моря спостерігається два підподні ракетоносія ЧМФ РФ. Вони мають на спорядженні до 8 крилатих ракет "Калібр". 

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Росія вивела у Чорне море спорядженні ракетоносії — скільки "Калібрів" загрожує - фото 1
Допис про загрозу обстрілів з Чорного моря. Фото: скриншот

Більше про ворожу армію

Нагадаємо, що в Азовському морі станом на сьогодні ворожих кораблів не було помічено. Проте окупанти досі присутні в акваторії Середземного моря — носій крилатих ракет оснащений 16 "Калібрами"

Також ми писали, що російські війська посилюють дронову розвідку, запускаючи БпЛА на південні регіони України. Вчора зранку, 25 квітня, один із розвідувальників був збитий над Одеською областю.

Одеса
війна
російські війська
Чорне море
Новини Одеси
калібри
загроза кораблів
ракетоносій

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