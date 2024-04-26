Россия вывела в Черное море снаряженные ракетоносители — сколько "Калибров" угрожает

Россия вывела в Черное море ракетоносители. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия вывела субмарины на дежурство в акваторию Черного моря. Две подлодки имеют на снаряжении крылатые ракеты типа "Калибр", поэтому угроза обстрелов пока высока.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сколько имеют "Калибров"

В настоящее время в акватории черного моря наблюдается два подподних ракетоносителя ЧМФ РФ. Они располагают до 8 крылатых ракет "Калибр".

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Напомним, что в Азовском море по состоянию на сегодняшний день вражеских кораблей не было замечено. Однако оккупанты до сих пор присутствуют в акватории Средиземного моря — носитель крылатых ракет оснащен 16 "Калибрами".

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