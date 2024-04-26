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Россия вывела в Черное море снаряженные ракетоносители — сколько "Калибров" угрожает

26 апреля 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия вывела в Черное море снаряженные ракетоносители — сколько "Калибров" угрожает
Россия вывела в Черное море ракетоносители. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россия вывела субмарины на дежурство в акваторию Черного моря. Две подлодки имеют на снаряжении крылатые ракеты типа "Калибр", поэтому угроза обстрелов пока высока.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сколько имеют "Калибров"

В настоящее время в акватории черного моря наблюдается два подподних ракетоносителя ЧМФ РФ. Они располагают до 8 крылатых ракет "Калибр".

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Сообщение об угрозе обстрелов с Черного моря. Фото: скриншот

Больше о вражеской армии

Напомним, что в Азовском море по состоянию на сегодняшний день вражеских кораблей не было замечено. Однако оккупанты до сих пор присутствуют в акватории Средиземного моря — носитель крылатых ракет оснащен 16 "Калибрами".

Также мы писали, что российские войска усиливают дроновую разведку, запуская БпЛА на южные регионы Украины. Вчера утром, 25 апреля, один из разведчиков был сбит над Одесской областью.

Одесса
война
российские войска
Черное море
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калибры
угроза кораблей
ракетоноситель

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