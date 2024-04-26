Росія зменшила свою присутність у воді — загроза ракетоносіїв залишається

Кораблі Росіїманеврують в акваторіях морів. Фото: росЗМІ

Кораблі російського флоту надалі продовжують маневрувати в акваторіях морів. Так, станом на 26 квітня, ворожий ракетоносій чергує в акваторії Середземного моря та має на спорядженні до 16 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Азовського моря — 17 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожу армію

Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.



Також ми писали, що Україна нещодавно використала ракети ATACAMS, які були передані від США. Таке озброєння надає українським бійцям значну перевагу на фронті: як на землі, так і у повітрі.

Додамо, що російські війська посилюють дронову розвідку, запускаючи БпЛА на південні регіони України. Вчора зранку, 25 квітня, один із розвідувальників був збитий над Одеською областю.