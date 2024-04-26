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Росія зменшила свою присутність у воді — загроза ракетоносіїв залишається

26 квітня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія зменшила свою присутність у воді — загроза ракетоносіїв залишається
Кораблі Росіїманеврують в акваторіях морів. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Кораблі російського флоту надалі продовжують маневрувати в акваторіях морів. Так, станом на 26 квітня, ворожий ракетоносій чергує в акваторії Середземного моря та має на спорядженні до 16 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та  Азовському морях ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

  • до Азовського моря — 17 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожу армію

Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Також ми писали, що Україна нещодавно використала ракети ATACAMS, які були передані від США. Таке озброєння надає українським бійцям значну перевагу на фронті: як на землі, так і у повітрі. 

 Додамо, що російські війська посилюють дронову розвідку, запускаючи БпЛА на південні регіони України. Вчора зранку, 25 квітня, один із розвідувальників був збитий над Одеською областю.

Одеса
війна
російські війська
ВМС
Чорне море
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот
загроза
загроза кораблів
ракетоносій

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