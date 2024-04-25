Ракетоносії Росії чергують в акваторії морів — яка загроза для Одеси

Росія тримає ракетоносії в акваторії Середземного моря. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ворог завів корабель, який чергував в акваторії Азовського моря, до пункту базування. Станом на сьогодні, 25 квітня, ракетоносії окупантів спостерігаються лише у водах Середземного моря. Проте загроза ракетних обстрілів залишається постійно.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі — 7 ворожих кораблів, серед яких 2 — носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. https://t.me/ukrainian_navy/6123

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.



Також ми писали, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.

Додамо, що росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.