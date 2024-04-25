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Ракетоносії Росії чергують в акваторії морів — яка загроза для Одеси

25 квітня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетоносії Росії чергують в акваторії морів — яка загроза для Одеси
Росія тримає ракетоносії в акваторії Середземного моря. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог завів корабель, який чергував в акваторії Азовського моря, до пункту базування. Станом на сьогодні, 25 квітня, ракетоносії окупантів спостерігаються лише у водах Середземного моря. Проте загроза ракетних обстрілів залишається постійно.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та  Азовському морях ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі — 7 ворожих кораблів, серед яких 2 — носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Також ми писали, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.

 Додамо, що росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.

Одеса
російські війська
ВМС
Чорне море
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Азовське море
Новини Одеси
флот
ракетний удар
загроза кораблів
ракетоносій

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