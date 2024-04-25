Ракетоносители России дежурят в акватории морей — какая угроза для Одессы

Россия держит ракетоносители в акватории Средиземного моря. Иллюстративное фото: росСМИ

Враг завел корабль, дежуривший в акватории Азовского моря, в пункт базирования. На сегодня, 25 апреля, ракетоносители окупантов наблюдаются только в водах Средиземного моря. Однако угроза ракетных обстрелов остается постоянно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 7 вражеских кораблей, среди которых 2 — носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. https://t.me/ukrainian_navy/6123

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

к Азовского моря — 25 судов, из них 8 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.



Также мы писали, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины неделю ждали в "засаде" прежде чем нанести удар.

Добавим, что россияне уже долгое время не выводят свои надводные ракетоносители на дежурство в акватории Черного моря. Однако "Калибры" на снаряжении имеют враждебные субмарины, присутствующие в составе ЧМФ РФ.