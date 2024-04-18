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Підводні ракетоносії на спорядженні армії окупанта — Плетенчук розповів про загрозу обстрілів

18 квітня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підводні ракетоносії на спорядженні армії окупанта — Плетенчук розповів про загрозу обстрілів
Субмарина на чергуванні акваторії моря. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук

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Субмарини зі спорядженими ракетами присутні у Чорному морі, проте також заведені у пункти базування. Наразі для України загроза відходить лише від трьох підводних ракетоносіїв. 

"З шести носіїв — два залишаються поза межами, один знищено — це "Ростов-на-Дону". Три залишаються в строю — це носії крилатих ракет типу "Калібр", на кожному з яких може бути до чотирьох ракет", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Перешкода ворожим субмаринам

Палтус "Алроса"  флоту Росії наразі не може дістатися північних вод чорноморського басейну. Військовий зазначив що ця субмарина  стикається з перешкодами через обмежену глибину. 

"І ще одна одиниця — палтус "Алроса" — він не є носієм крилатих ракет. Є важливим те, що північна частина Чорного моря для нього закрита через малу глибину", — повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Детальніше про загрозу кораблів РФ

Ми раніше писали, що станом на сьогодні, 18 квітня, в акваторії Чорного і Азовського морів фактично відсутні бойові одиниці противника — вони перебувають у пунктах базування. Проте росіяни намагаються компенсувати скрутну ситуацію на воді посиленням своєї авіації.

Також ми повідомляли про те, що окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть.

Одеса
російські війська
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
флот
Дмитро Плетенчук
загроза кораблів
ракетоносій

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