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Подводные ракетоносители на снаряженные армии оккупанта — Плетенчук рассказал об угрозе обстрелов

18 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Подводные ракетоносители на снаряженные армии оккупанта — Плетенчук рассказал об угрозе обстрелов
Субмарина на дежурстве в акватории моря. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россияне уже долгое время не выводят свои надводные ракетоносители на дежурство в акватории Черного моря. Тем не менее, "Калибры" на снаряжении имеют вражеские субмарины, присутствующие в составе ЧМФ РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Субмарины со снаряженными ракетами присутствуют в Черном море, но также заведены в пункты базирования. Пока для Украины угроза отходит только от трех подводных ракетоносителей.

"Из шести носителей - два остаются за пределами, один уничтожен — это "Ростов-на-Дону". Три остаются в строю - это носители крылатых ракет типа "Калибр", на каждом из которых может быть до четырех ракет" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Препятствие вражеским субмаринам

Палтус "Алроса" флота России пока не может добраться до северных вод черноморского бассейна. Военный отметил, что эта субмарина сталкивается с препятствиями из-за ограниченной глубины.

"И еще одна единица — палтус "Алроса" — он не является носителем крылатых ракет. Важно то, что северная часть Черного моря для него закрыта из-за малой глубины" , — сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Детальнее об угрозе кораблей РФ

Мы ранее писали, что на сегодня, 18 апреля, в акватории Черного и Азовского морей фактически отсутствуют боевые единицы противника — они находятся в пунктах базирования. Однако россияне пытаются компенсировать затруднительную ситуацию на воде усилением своей авиации.

Также мы сообщали о том, что оккупанты продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Да, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.

Одесса
российские войска
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Одесская область
Новости Одессы
флот
Дмитрий Плетенчук
угроза кораблей
ракетоноситель

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