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Російський флот у портах Грузії — Плетенчук про наслідки перебазування

16 квітня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російський флот у портах Грузії — Плетенчук про наслідки перебазування
Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть. 

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розказав речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук
 

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Росіяни вивели свої кораблі до Новоросійська та окупованої Грузії, проте розсередити там флот є проблемою для окупантів. Йдеться про те, що порти Сочі та Туапсе призначені для цивільних суден.

"Це цивільні порти та вони не мають відповідної військової інфраструктури, захисту. А що стосується бази Очамчире в окупованій Грузії, то значення її перебільшене, адже це — зовсім невеличка гавань. Сказати, що вони її якось розбудували потужно, я не можу", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Роль воєнно-морської бази Очамчире

Щодо призначення грузинської бази, то наразі  вона служить росіянам для розвантаження великих портів. Проте, за словами військового, у 1990-х роках вона активно використовувалась у цілях ФСБ.

"Туди росіяни перебазували одиниці морської охорони для того, щоб розвантажити інші порти. Великі кораблі навряд зможуть нормально користуватися цією акваторією, їм там буде замало місця. Тому сказати, що такі передислокації якось суттєво вплинуть на перебіг подій у Чорному морі, я не можу", — зазначив речник ВМС ЗС України.

Раніше ми писал, що російські окупанти досі мріють про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення. 

Також ми писали, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Екіпажі та кораблі вже підготовані, але  деякі складнощі у виконанні цієї операції.

Одеса
Чорне море
корабель
Грузія
порт
Одеська область
Новини Одеси
флот

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