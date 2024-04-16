Российский флот в портах Грузии — Плетенчук о последствиях перебазирования

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Так, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.

Об этом эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Россияне вывели свои корабли в Новороссийск и оккупированную Грузию, однако рассредоточить там флот является проблемой для оккупантов. Речь идет о том, что порты Сочи и Туапсэ предназначены для гражданских судов.

"Это гражданские порты и они не имеют соответствующей военной инфраструктуры, защиты. А что касается базы Очамчире в оккупированной Грузии, то значение ее преувеличено, ведь это совсем небольшая гавань. Сказать, что они ее как-то построили мощно, я не могу", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Роль военно-морской базы Очамчире

Что касается назначения грузинской базы, то она служит россиянам для разгрузки крупных портов. Однако, по словам военного, в 1990-х годах она активно использовалась в целях ФСБ.

"Туда русские перебазировали единицы морской охраны для того, чтобы разгрузить другие порты. Большие корабли вряд ли смогут нормально пользоваться этой акваторией, им там будет мало места. Поэтому сказать, что такие передислокации как-то существенно повлияют на ход событий в Черном море, я не могу" , — отметил спикер ВМС ВС Украины.

Ранее мы писали, что российские оккупанты до сих пор мечтают о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Экипажи и корабли уже готовы, но некоторые сложности в выполнении этой операции.