Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Авіація замість кораблів — яка ситуація у Чорному морі arrow

Авіація замість кораблів — яка ситуація у Чорному морі

18 квітня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Авіація замість кораблів — яка ситуація у Чорному морі
Військова авіація та кораблі на патрулюванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 18 квітня, в акваторії Чорного і Азовського морів фактично відсутні бойові одиниці противника — вони перебувають у пунктах базування. Проте росіяни намагаються компенсувати скрутну ситуацію на воді посиленням своєї авіації.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Рух морем продовжується

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 8 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Посилення розвідки

Росіяни все частіше запускають розвідувальні дрони над акваторією Чорного моря, а також по території України. Проте, за словами військового, це особливо не впливає на перебіг подій.

"Вони посилили авіаційне патрулювання. Але можна сказати, що ситуація залишається фактично у тому ж самому стані, як і минулого місяця", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Більше про ворожий флот 

Раніше ми писали, що окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть. 

Також ми повідомляли, що  російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Одеса
розвідка
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
дрони
флот
Дмитро Плетенчук
загроза кораблів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість