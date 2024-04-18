Авіація замість кораблів — яка ситуація у Чорному морі

Військова авіація та кораблі на патрулюванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 18 квітня, в акваторії Чорного і Азовського морів фактично відсутні бойові одиниці противника — вони перебувають у пунктах базування. Проте росіяни намагаються компенсувати скрутну ситуацію на воді посиленням своєї авіації.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

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В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Рух морем продовжується

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — 8 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Посилення розвідки

Росіяни все частіше запускають розвідувальні дрони над акваторією Чорного моря, а також по території України. Проте, за словами військового, це особливо не впливає на перебіг подій.

"Вони посилили авіаційне патрулювання. Але можна сказати, що ситуація залишається фактично у тому ж самому стані, як і минулого місяця", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Більше про ворожий флот

Раніше ми писали, що окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть.

Також ми повідомляли, що російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.