Авиация вместо кораблей — какая ситуация в Черном море

Военная авиация и корабли на патрулировании в море. Иллюстративное фото: росСМИ

На сегодня, 18 апреля, акватории Черного и Азовского морей фактически отсутствуют боевые единицы противника — они находятся в пунктах базирования. Однако россияне пытаются компенсировать затруднительную ситуацию на воде усилением своей авиации.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет

Движение по морю продолжается

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря — 8 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 24 судна, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Усиление разведки

Россияне все чаще запускают разведывательные дроны над акваторией Черного моря, а также по территории Украины. Однако, по словам военного, это особенно не влияет на ход событий.

"Они усилили авиационное патрулирование. Но можно сказать, что ситуация остается фактически в том же состоянии, как и в прошлом месяце" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Больше о вражеском флоте

Ранее мы писали, что кафиры продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Да, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.

Также мы сообщали, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.