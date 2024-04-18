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Авиация вместо кораблей — какая ситуация в Черном море

18 апреля 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Авиация вместо кораблей — какая ситуация в Черном море
Военная авиация и корабли на патрулировании в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 18 апреля, акватории Черного и Азовского морей фактически отсутствуют боевые единицы противника — они находятся в пунктах базирования. Однако россияне пытаются компенсировать затруднительную ситуацию на воде усилением своей авиации.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет

Движение по морю продолжается

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовского моря — 8 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 24 судна, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Усиление разведки

Россияне все чаще запускают разведывательные дроны над акваторией Черного моря, а также по территории Украины. Однако, по словам военного, это особенно не влияет на ход событий.

"Они усилили авиационное патрулирование. Но можно сказать, что ситуация остается фактически в том же состоянии, как и в прошлом месяце" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Больше о вражеском флоте

Ранее мы писали, что кафиры продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Да, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.

Также мы сообщали, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Одесса
разведка
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
дроны
флот
Дмитрий Плетенчук
угроза кораблей

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