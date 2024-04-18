Авиация вместо кораблей — какая ситуация в Черном море
На сегодня, 18 апреля, акватории Черного и Азовского морей фактически отсутствуют боевые единицы противника — они находятся в пунктах базирования. Однако россияне пытаются компенсировать затруднительную ситуацию на воде усилением своей авиации.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет
Движение по морю продолжается
За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:
- к Азовского моря — 8 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 24 судна, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Усиление разведки
Россияне все чаще запускают разведывательные дроны над акваторией Черного моря, а также по территории Украины. Однако, по словам военного, это особенно не влияет на ход событий.
"Они усилили авиационное патрулирование. Но можно сказать, что ситуация остается фактически в том же состоянии, как и в прошлом месяце" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.
Больше о вражеском флоте
Ранее мы писали, что кафиры продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Да, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.
Также мы сообщали, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
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