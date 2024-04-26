Россия уменьшила свое присутствие в воде – угроза ракетоносителей остается
Корабли российского флота в дальнейшем продолжают маневрировать в акваториях морей. Так, по состоянию на 26 апреля, вражеский ракетоноситель дежурит в акватории Средиземного моря и располагает 16 крылатыми ракетами "Калибр".
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель "Калибров" общим залпом до 16 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:
- к Азовского моря — 17 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 14 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о вражеской армии
Напомним, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" -- на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.
Также мы писали, что Украина недавно использовала ракеты ATACAMS, переданные от США. Такое вооружение дает украинским бойцам значительное преимущество на фронте: как на земле, так и в воздухе.
Добавим, что российские войска усиливают дроновую разведку, запуская БПЛА на южные регионы Украины. Вчера утром, 25 апреля, один из разведчиков был сбит над Одесской областью.
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