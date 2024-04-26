Россия уменьшила свое присутствие в воде – угроза ракетоносителей остается

Корабли России маневрируют в акваториях морей. Фото: росСМИ

Корабли российского флота в дальнейшем продолжают маневрировать в акваториях морей. Так, по состоянию на 26 апреля, вражеский ракетоноситель дежурит в акватории Средиземного моря и располагает 16 крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

к Азовского моря — 17 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 14 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" -- на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.



Также мы писали, что Украина недавно использовала ракеты ATACAMS, переданные от США. Такое вооружение дает украинским бойцам значительное преимущество на фронте: как на земле, так и в воздухе.

Добавим, что российские войска усиливают дроновую разведку, запуская БПЛА на южные регионы Украины. Вчера утром, 25 апреля, один из разведчиков был сбит над Одесской областью.