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Россия уменьшила свое присутствие в воде – угроза ракетоносителей остается

26 апреля 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия уменьшила свое присутствие в воде – угроза ракетоносителей остается
Корабли России маневрируют в акваториях морей. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Корабли российского флота в дальнейшем продолжают маневрировать в акваториях морей. Так, по состоянию на 26 апреля, вражеский ракетоноситель дежурит в акватории Средиземного моря и располагает 16 крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Азовского моря — 17 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 14 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеской армии

Напомним, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" -- на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Также мы писали, что Украина недавно использовала ракеты ATACAMS, переданные от США. Такое вооружение дает украинским бойцам значительное преимущество на фронте: как на земле, так и в воздухе.

Добавим, что российские войска усиливают дроновую разведку, запуская БПЛА на южные регионы Украины. Вчера утром, 25 апреля, один из разведчиков был сбит над Одесской областью.

Одесса
война
российские войска
ВМС
Черное море
Одесская область
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Новости Одессы
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