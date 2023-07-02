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Росія збільшила присутність у Чорному морі: скільки ракетоносіїв на чергуванні

2 липня 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія збільшила присутність у Чорному морі
Військові кораблі на навчанні. Фото: ВМС ЗС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує накопичувати сили у морі, демонструючи готовність до нових ударів. На бойовому чергуванні збільшилася кількість ракетоносіїв. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів на бойовому рейді:

  • у Чорному морі — дев'ять кораблів, з яких чотири носії "Калібрів". Сумарний залп може складати 24 ракети;
  • у Азовському морі — один великий десантний корабель;
  • у Середземному морі — вісім кораблів, з яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 16 ракет.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Також зазначимо, що росіяни мають певний запас ракетного арсеналу в тимчасово окупованому Криму. Тому загроза ударів залишається високою.

Нагадаємо, що головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус показав, як ЗСУ просуваються на передовій, прориваючи оборону російських окупаційних військ. За його словами, дві роти російський військових покинули свої позиції.

Додамо, що наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

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