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Россия увеличила присутствие в Черном море: сколько ракетоносителей на дежурстве

2 июля 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия увеличила присутствие в Черном море
Военные корабли на учениях. Фото: ВМС ВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг продолжает накапливать силы в море, демонстрируя готовность к новым ударам. На боевом дежурстве увеличилось количество ракетоносителей.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на боевом рейде:

  • В Черном море — девять кораблей, из которых четыре носителя "Калибров". Суммарный залп может составлять 24 ракеты;
  • в Азовском море — один большой десантный корабль;
  • в Средиземном море — восемь кораблей, из которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Также отметим, что у россиян есть определенный запас ракетного арсенала во временно оккупированном Крыму. Поэтому угроза ударов остается высокой.

Напомним, что главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус показал, как ВСУ продвигаются на передовой, прорывая оборону российских оккупационных войск. По его словам, две роты российских военных бросили свои позиции.

Добавим, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

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