Росія зменшила присутність авіації у Чорному морі: причини

Літак РФ запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Росія останнім часом зменшила присутність своєї авіації в акваторії Чорного моря. Також кораблі та підводні човни країни-агресорки не виходять на бойове чергування, а залишаються у пунктах базування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Авіація РФ у Чорному морі

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, однією з причин цього можуть бути проблеми росіян із логістикою, зокрема постачанням на тимчасово окупований Крим. Адже обмеження військового транспортування вже впливають на можливості російських сил на півдні.

"Можна побачити, що зменшилася кількість присутності російської авіації саме в акваторії. Я не буду говорити, що це вже стала тенденція, але сам факт є, і ми можемо спостерігати це вже не перший день", — сказав речник ВМС ЗСУ.

Кораблі Росії у морях

Окрім авіації, змінилася і ситуація з російськими кораблями. Наразі корабельний склад РФ не виходить у Чорне та Азовське моря. Військові фіксують, що носії ракетної зброї залишаються у пунктах базування. Проте, як зазначає Дмитро Плетенчук, загроза ракетних ударів не зникла.

"Кораблі російські залишаються в пунктах базування. Виходів у море не відмічається. Але небезпека застосування ракетного озброєння з носіїв крилатих ракет типу "Калібр" залишається, і ми це враховуємо у своїй роботі", — додав військовий.

Раніше Новини.LIVE писали, що удень 25 липня під час виходу з порту Одещини російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Внаслідок влучань на борту виникла пожежа. Сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати, однак двоє моряків залишилися зниклими безвісти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія знову повернулася до теми можливого наступу на Одесу та почала активно поширювати заяви про нові "буферні зони". Проте основну ставку окупанти роблять не на сухопутний наступ, а на повітряні удари по українських містах.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у Румунії підтвердили, що безпілотник, який збили 24 липня поблизу населеного пункту Падіна у повіті Бузеу, був ударним дроном Shahed російського походження. Фахівці Міністерства оборони країни провели аналіз уламків та встановили тип апарата.