Ракетна загроза: російські ракетоносії в Чорному морі 5 жовтня

Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

На ранок суботи, 5 жовтня, у Чорному морі зафіксовано підвищену активність російського флоту. Ракетоносій споряджений "Калібрами", які здатні завдати ударів по Україні, зокрема по Одеській області, з самого ранку чатує в акваторії.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Російські ракетоносії в морях

Зокрема, 5 жовтня на чергуванні в Чорному морі перебуває ракетоносій, оснащений крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких може сягати до 4 боєприпасів. Однак в Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано, а в Середземному морі перебувають аж два ракетоносії, здатних запустити до 20 "Калібрів".

Скільки російських кораблів знищила Україна

Варто нагадати, що з початку повномасштабної війни Україна вже знищила кілька ключових російських кораблів, серед яких ракетний крейсер "Москва" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги послабили позиції ворога у Чорному морі, але активність флоту залишається високою.

Нагадаємо, вночі Росія застосувала керовані авіаційні ракети по території України, які запустили з повітряного простору Курської області та окупованого Криму. Також загарбники використали 13 ударних безпілотників.

Також ми писали, що російські окупанти завдали удару по Миколаївській області.