Російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву

Обстріл Миколаєва. Фото ілюстративне: РБК-Україна

В ніч на 5 жовтня російські загарбники завдали удару по Миколаївській області. Внаслідок обстрілу постраждав інфраструктурний обʼєкт, проте обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Обстріли Миколаєва та області

"Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв", — повідомив Кім.

За попередніми даними, ворог застосував крилаті ракети типу Х-59/Х-69. Обійшлося без постраждалих.

Очільник ОВА також додав, що в Миколаївському районі в п'ятницю вдень, 4 жовтня, окупанти здійснили артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади. На щастя, тут також ніхто не постраждав.

Пост Віталія Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня росіяни вчергове обстріляли припортову та прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Внаслідок атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа, двоє чоловіків отримали поранення.

Також ми писали, що вчора Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки на балконі однієї з квартир багатоповерхівки виникла пожежа.