Российские захватчики нанесли ракетные удары по Николаеву

Враг нанес ракетные удары по Николаеву — в ОВА сообщили о последствиях
В ночь на 5 октября российские захватчики нанесли удар по Николаевской области. В результате обстрела пострадал инфраструктурный объект, однако обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстрелы Николаева и области
"Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев", — сообщил Ким.
По предварительным данным, враг применил крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. Обошлось без пострадавших.
Глава ОВА также добавил, что в Николаевском районе в пятницу днем, 4 октября, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы по открытой территории Галицыновской громады. К счастью, здесь тоже никто не пострадал.
Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.
Также мы писали, что вчера Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки на балконе одной из квартир многоэтажки возник пожар.
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