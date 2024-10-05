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Враг нанес ракетные удары по Николаеву — в ОВА сообщили о последствиях

5 октября 2024 08:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Российские захватчики нанесли ракетные удары по Николаеву
Обстрелы Николаева. Фото иллюстративное: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В ночь на 5 октября российские захватчики нанесли удар по Николаевской области. В результате обстрела пострадал инфраструктурный объект, однако обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев", — сообщил Ким.

По предварительным данным, враг применил крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. Обошлось без пострадавших.

Глава ОВА также добавил, что в Николаевском районе в пятницу днем, 4 октября, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы по открытой территории Галицыновской громады. К счастью, здесь тоже никто не пострадал.

обстрел Николаева
Пост Виталия Кима. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.

Также мы писали, что вчера Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки на балконе одной из квартир многоэтажки возник пожар.

Николаев Украина обстрелы Виталий Ким ракетный удар

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