Ракетная угроза: российские ракетоносители в Черном море 5 октября

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

Утром субботы, 5 октября, в Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота. Ракетоноситель снаряжен "Калибрами", которые способны нанести удары по Украине, в частности по Одесской области, с самого утра дежурит в акватории.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Российские ракетоносители в морях

В частности, 5 октября на дежурстве в Черном море находится ракетоноситель, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которых может достигать 4 боеприпасов. Однако в Азовском море вражеских кораблей пока не зафиксировано, а в Средиземном море находится два ракетоносителя, способных запустить до 20 "Калибров".

Сколько российских кораблей уничтожила Украина

Стоит напомнить, что с начала полномасштабной войны Украина уже уничтожила несколько ключевых российских кораблей, среди которых ракетный крейсер "Москва" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы ослабили позиции неприятеля в Черном море, но активность флота остается высокой.

Напомним, ночью Россия применила управляемые авиационные ракеты по территории Украины, которые были запущены из воздушного пространства Курской области и оккупированного Крыма. Также захватчики использовали 13 ударных беспилотников.

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