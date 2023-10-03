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Росіян дратує те, що Україна контролює "зерновий коридор", — Гуменюк

3 жовтня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна повністю контролює шляхи зернових коридорів
Завантаження зерна у порту. Фото: Мінагрополітики
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі окупанти посилили роботу морської авіації через неспроможність флоту ефективно виконувати свої завдання. За минулу добу ворог вкотре атакував Зміїний авіабомбами з метою призупинити рух суден тимчасовим зерновим коридором. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Вони (росіяни. — Ред.)намагаються повернути собі панування в Чорному морі та диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор. Очевидно, вони намагаються дискредитувати Україну як країну, що здатна забезпечувати безпеку такого коридору, і ця "робота" системна і потужна", — повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. 

Реакція Міноборони Британії

Українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. У відомстві вважають, що Російський флот фактично зазнав поразки у битві проти країни, яка не має флоту. 

"Подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", — сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі.

Нагадаємо, попри шторм росіяни по обіді вивели ракетоносії у Чорне море. Наразі існує висока небезпека атаки "Калібрами".

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