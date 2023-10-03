Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза з Чорного моря: на бойове чергування вийшли ракетоносії arrow

Загроза з Чорного моря: на бойове чергування вийшли ракетоносії

3 жовтня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На бойове чергування вийшли ракетоносії
Пуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри шторм, росіяни по обіді вивели ракетоносії у Чорне море. Наразі існує висока небезпека атаки "Калібрами".

Про це в етері марафону "Ми — Україна" повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Це і надводні, і підводні, і вони можуть завдавати ударів з самих бухт, така практика в них вже була. Саме тому ми постійно оцінюємо рівень ракетної небезпеки з моря як високий і підвищуємо його, якщо ракетоносії виходять на бойове чергування і можуть бути залучені на пусковому рубежі", — повідомила військова. 

Ситуація на фронті

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Нагадаємо, окупанти проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках оборони від наступу українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз