На бойове чергування вийшли ракетоносії

Пуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Попри шторм, росіяни по обіді вивели ракетоносії у Чорне море. Наразі існує висока небезпека атаки "Калібрами".

Про це в етері марафону "Ми — Україна" повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Це і надводні, і підводні, і вони можуть завдавати ударів з самих бухт, така практика в них вже була. Саме тому ми постійно оцінюємо рівень ракетної небезпеки з моря як високий і підвищуємо його, якщо ракетоносії виходять на бойове чергування і можуть бути залучені на пусковому рубежі", — повідомила військова.

Ситуація на фронті

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Нагадаємо, окупанти проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках оборони від наступу українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.