На боевое дежурство вышли ракетоносители

Пуск ракеты из моря. Фото: росСМИ

Несмотря на шторм, россияне после обеда вывели ракетоносители в Черное море. В настоящее время существует высокая опасность атаки "Калибрамы".

Об этом в эфире марафона "Мы — Украина" сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Это и надводные, и подводные, и они могут наносить удары из самих бухт, такая практика у них уже была. Именно поэтому мы постоянно оцениваем уровень ракетной опасности с моря как высокий и повышаем его, если ракетоносители выходят на боевое дежурство и могут быть привлечены на пусковом рубеже", — сообщила военная.

Ситуация на фронте

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Напомним, оккупанты проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках обороны от наступления украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация к югу от Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.