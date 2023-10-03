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Россиян раздражает то, что Украина контролирует "зерновой коридор", — Гуменюк

3 октября 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина полностью контролирует пути зерновых коридоров
Загрузка зерна в порту. Фото: Минагрополитики
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время оккупанты усилили работу морской авиации из-за несостоятельности флота эффективно выполнять свои задачи. За минувшие сутки враг еще раз атаковал Змеиный авиабомбами с целью приостановить движение судов временным зерновым коридором.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Они (россияне. — Ред.) пытаются вернуть себе господство в Черном море и диктовать свои условия гражданского судоходства. Их раздражает то, что работает гуманитарный коридор. Очевидно, они пытаются дискредитировать Украину как страну, которая способна обеспечивать безопасность такого коридора, и эта "работа" системная и мощная", — сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Реакция Минобороны Великобритании

Украинским военным удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. В ведомстве считают, что Российский флот фактически потерпел поражение в битве против страны, не имеющей флота.

"Посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", — сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Напомним, несмотря на шторм россияне после обеда вывели ракетоносители в Черное море. В настоящее время существует высокая опасность атаки "Калибрами".

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