Росіяни частіше атакують цивільні судна біля Одеси: головна мета

Уражене судно. Фото: Одеська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія останніми місяцями значно посилила атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України. Найбільший тиск фіксують у Чорному морі, де ворог намагається ускладнити роботу морського коридору. Ситуація залишається складною, однак українські захисники продовжують оборону. Морський експорт повністю не зупинений.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Атаки на судна

Цього літа Росія суттєво активізувала удари по цивільному судноплавству. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, особливо напруженою була ситуація в червні. Водночас українські сили змогли перенести лінію перехоплення повітряних цілей далі від узбережжя Одещини, тому більшість загроз вдавалося знищувати ще над морем.

"У червні вони відбувалися доволі успішно. Це якраз той період, коли фактично лінію відбиття було перенесено подалі від Одеського узбережжя. В Одесі переважно було чути лише сигнали тривоги, а мало що долітало до міста", — зазначив Плетенчук.

За словами Плетенчука, нинішня кампанія не є новою. Росія ще торік намагалася блокувати українське цивільне судноплавство, однак після невдач почала змінювати тактику, збільшувати кількість ударів та застосовувати нові засоби ураження. Він наголосив, що українські військові не лише відбивають атаки, а й допомагають після ударів. Моряки евакуюють постраждалих, гасять пожежі та роблять усе можливе, щоб пошкоджені судна не затонули.

"Ми не тільки відбиваємо атаки, ми боремося із наслідками. Це і евакуація постраждалих, і боротьба за живучість суден. Так, у морі працювати непросто. Це факт", — додав речник ВМС.

Чим атакує Росія

За словами речника ВМС, головною зброєю проти українських суден зараз залишаються ударні безпілотники типу "Шахед". Водночас російська армія дедалі частіше застосовує й інші засоби ураження. Плетенчук зазначив, що змінюється сама тактика атак. За його словами, окрім звичайних "Шахедів", російські війська активно використовують так звані "Бандеролі" — засоби, які поєднують ознаки крилатої ракети та дрона-камікадзе.

"Це, звісно, "Шахед". Так само це і так звані "Бандеролі". На нашому напрямку це вже щоденне застосування цих засобів", — додав Дмитро Плетенчук.

Чи вдалося зірвати морський експорт

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, лише за перші дні серпня Росія здійснила п'ять атак на об'єкти морських портів, три — на цивільні судна в портах та дві — на судна, які перебували в українському морському коридорі. У липні було майже 60 атак на цивільні судна, з яких 22 сталися безпосередньо в морі. Ще майже 70 ударів припали на портову інфраструктуру. Попри це, у ВМС не вважають, що Росії вже вдалося повністю заблокувати український морський експорт. Там визнають, що ворог створив серйозні труднощі, однак Україна вже проходила подібні кризи після зриву зернової угоди і знаходила рішення.

"Те, що вони створили складнощі — це факт. Але Україна вже бувала в подібних кризах. Впевнений, знайдемо вихід і з цієї", — сказав Плетенчук.

Суден стало менше

Дмитро Плетенчук зазначив, що детальна статистика щодо кількості суден, які заходять до українських портів, перебуває у розпорядженні цивільних структур. Водночас він підтвердив, що через постійні російські атаки та загрозу для екіпажів кількість суднозаходів відчутно скоротилася.

"Зменшення відчутне. Можу зазначити так", — зауважив речник.

Яку роль відіграють морські дрони

Окремо речник ВМС прокоментував можливість використання морських дронів для супроводу цивільних суден, які заходять до українських портів. За його словами, безпілотні системи вже стали важливою складовою оборони на морі. Однак вони не можуть повністю замінити інші сили та засоби захисту.

"Дрони є складовою. Ми їх постійно застосовуємо. Водночас багато функцій і надалі виконують екіпажі наших кораблів", — підсумував речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки на українські порти продовжують створювати серйозні ризики для експорту. Найбільше це відчуває аграрний сектор, адже морські перевезення залишаються основним шляхом вивезення зерна та іншої продукції. Альтернативні маршрути не можуть повністю замінити роботу портів, а їх використання значно підвищує витрати.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати цивільні судна, які працюють в українських портах і прямують морським коридором. Увечері 5 серпня під удар потрапив суховантаж із українською пшеницею. Загинув український моряк, ще троє людей дістали поранення. Судно зазнало серйозних пошкоджень, на борту спалахнула пожежа.