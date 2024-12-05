Росіяни готуються форсувати Дніпро

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські окупанти не відмовились від планів захоплення правобережної частини Херсонської області. Зокрема, вони готують засоби для форсування Дніпра. Але їхні зусилля під контролем Сил оборони України.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Готують човни

За інформацією посадовця, ворог накопичує сотні човнів на лівобережжі Дніпра. Їх переводять з однієї точки на іншу, тому реальну кількість плавзасобів визначити важко. Серед них — великі катери з потужними моторами.

"Ми знаємо, де вони стоять. Росіяни намагаються їх переставляти, переховувати, але ця інформація дуже швидко потрапляє до Збройних Сил", — розповів Юрій Соболевський.

Більшість човнів, за його словами, — це майно, відібране у місцевих мешканців. У деяких з них взагалі немає моторів.

"Тому що вони забрали найкраще спочатку, а інше, що не могли зібрати, вони знищували. Вони прострілювали мотори, прострілювали ці човни, щоб вони затонули. Але потім, коли в них вже те, що вони забрали, закінчилося, вони знов почали ці рейди, але вже практично нема чого забирати", — говорить заступник голови облради.

Юрій Соболевський також зазначив, що росіяни намагаються проявляти свою активність на Дніпровських островах й засилають диверсійно-розвідувальні групи на правобережну частину Херсонщини. Але Сили оборони України тримають ситуацію під контролем.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти накопичують сили на Кінбурнській косі. Також ми писали, наскільки реальною є загроза наступу РФ на Запоріжжя.