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Россияне готовят новый удар на юге — названо направление

5 декабря 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне готовятся форсировать Днепр
Российские военные. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Российские оккупанты не отказались от планов захвата правобережной части Херсонской области. В частности, они готовят средства для форсирования Днепра. Но их усилия под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Готовят лодки

По информации чиновника, враг накапливает сотни лодок на левобережье Днепра. Их переводят с одной точки на другую, поэтому реальное количество плавсредств определить трудно. Среди них – большие катера с мощными моторами.

"Мы знаем, где они стоят. Россияне пытаются их переставлять, прятать, но эта информация очень быстро попадает в Вооруженные Силы", — рассказал Юрий Соболевский.

Большинство лодок, по его словам, — это имущество, отобранное у местных жителей. У некоторых из них вообще нет моторов.

"Потому что они забрали лучшее сначала, а остальное, что не могли собрать, они уничтожали. Они простреливали моторы, простреливали эти лодки, чтобы они затонули. Но потом, когда у них уже то, что они забрали, закончилось, они снова начали эти рейды, но уже практически нечего забирать", — говорит заместитель председателя облсовета.

Юрий Соболевский также отметил, что россияне пытаются проявлять свою активность на Днепровских островах и ссылают диверсионно-разведывательные группы на правобережную часть Херсонщины. Но Силы обороны Украины держат ситуацию под контролем.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты накапливают силы на Кинбурнской косе. Также мы писали, насколько реальна угроза наступления РФ на Запорожье.

Одесса война российские войска Херсон Херсонская область

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