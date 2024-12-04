Росіяни накопичують сили на Кінбурнській косі, для чого

Російські військові. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Російські окупанти збільшують кількість своїх підрозділів та техніки на Кінбурнській косі. Ворог боїться втратити контроль над узбережжям Дніпра, тому стягує сили на цю ділянку.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин.

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За словами військового, росіяни дуже бояться, що Сили оборони України форсуватимуть Дніпро саме на цьому напрямку. Адже вони пам'ятають вдалі операції ЗСУ влітку.

"Вони збільшили кількість оборонних підрозділів, оборонних будівель, фортифікаційних будівель, збільшили кількість озброєння і підрозділів, які тримають оборону там. Крім того, збільшили кількість РЕБ, засобів протиповітряної оборони", — зазначив Владислав Волошин.

Речник наголосив, що Сили оборони посилюють свою готовність і забезпечують захист кожного сантиметра української землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що є ознаки підготовки наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку. Водночас у Запорізькій ОВА заявили, що це російське ІПСО, тому не варто сіяти паніку.