Россияне накапливают силы на Кинбурнской косе, для чего

Российские военные. Фото: иллюстративное/росСМИ

Российские оккупанты увеличивают количество своих подразделений и техники на Кинбурнской косе. Враг боится потерять контроль над побережьем Днепра, поэтому стягивает силы на этот участок.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Волошин.

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По словам военного, россияне очень боятся, что Силы обороны Украины будут форсировать Днепр именно в этом направлении. Они ведь помнят удачные операции ВСУ летом.

"Они увеличили количество оборонных подразделений, оборонных зданий, фортификационных зданий, увеличили количество вооружения и подразделений, которые держат оборону там. Кроме того, увеличили количество РЭБ, средств противовоздушной обороны", — отметил Владислав Волошин.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны усиливают свою готовность и обеспечивают защиту каждого сантиметра украинской земли.

Напомним, ранее сообщалось, что есть признаки подготовки наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. В то же время в Запорожской ОВА заявили, что это российское ИПСО, поэтому не стоит сеять панику.