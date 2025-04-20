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Росіяни мріють про десант в Одесі — оприлюднили план нападу

20 квітня 2025 14:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія погрожує висадкою в Одесі: що кажуть пропагандисти
Колона російських окупантів. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські пропагандисти знову фантазують про "захоплення Одеси". Один із них виголосив "план", як ніби це 1941 рік, а не 2025-й. У його розповіді все просто: кинути морський десант і степами зайти в історичний центр міста. 

Такі плани оприлюднив депутат Держдуми РФ та уродженець Одеси Анатолій Вассерман

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Напад на Одесу

Російський пропагандист вкотре здивував своєю "військовою аналітикою" — цього разу він розмірковував про те, як штурмувати Одесу. У своїй маячні він порівнює сьогоднішню ситуацію з подіями 1941 року і стверджує, що Одеса "практично не буде чинити опору", бо тоді "нацисти тікали самі", а тепер — так буде знову.

"Цього разу вийде щось подібне. Хоча я б, звичайно, на місці командування таки планував викид морського десанту і попереднє закидання розвідгруп, щоб таки запобігти вибуху центру міста", — розповідає російський пропагандист.

За логікою кремлівського "воєнкора", Одесу можна взяти "по степах", просто заїхавши в центр, як у готель. Він щиро сподівається, що "все обійдеться без руйнувань", бо "історичний центр не постраждав і в 1941-му". 

Нагадаємо, генерал НАТО заявив, що окупанти не полишили свої наміри щодо захоплення Одеси. Також ми писали, що російські окупанти порушують власну обіцянку про тишу на Великдень.

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