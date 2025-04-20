Россия угрожает высадкой в Одессе: что говорят пропагандисты

Колонна российских оккупантов. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские пропагандисты снова фантазируют о "захвате Одессы". Один из них произнес "план", как будто это 1941 год, а не 2025-й. В его рассказе все просто: бросить морской десант и степями зайти в исторический центр города.

Такие планы обнародовал депутат Госдумы РФ и уроженец Одессы Анатолий Вассерман.

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Российский пропагандист в очередной раз удивил своей "военной аналитикой" — на этот раз он рассуждал о том, как штурмовать Одессу. В своем бреду он сравнивает сегодняшнюю ситуацию с событиями 1941 года и утверждает, что Одесса "практически не будет оказывать сопротивления", потому что тогда "нацисты убегали сами", а теперь — так будет снова.

"На этот раз получится нечто подобное. Хотя я бы, конечно, на месте командования таки планировал выброс морского десанта и предварительный заброс разведгрупп, чтобы таки предотвратить взрыв центра города", — рассказывает российский пропагандист.

По логике кремлевского "военкора", Одессу можно взять "по степям", просто заехав в центр, как в отель. Он искренне надеется, что "все обойдется без разрушений", потому что "исторический центр не пострадал и в 1941-м".

Напомним, генерал НАТО заявил, что оккупанты не оставили свои намерения по захвату Одессы. Также мы писали, что российские оккупанты нарушают собственное обещание о тишине на Пасху.